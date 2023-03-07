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Токарев Григорий Федоров

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Место рождения

дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1652

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1652

Отец: Токарев Федор (Фетка) Степанов

Мать: не указана

дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Токарев Артемий Григорьев

Мать ребёнка: Токарева Марья

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Токарев Осип Григорьев

Мать ребёнка: Токарева Марья

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Токарев Федор Григорьев

Мать ребёнка: Токарева Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Марья

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
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