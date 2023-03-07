Токарев Григорий Федоров
Место рождениядер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1652
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1652
Отец: Токарев Федор (Фетка) Степанов
Мать: не указана
дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Токарев Артемий Григорьев
Мать ребёнка: Токарева Марья
Рождение ребёнка
Около 1697
Мать ребёнка: Токарева Марья
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: Токарева Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токарева Марья
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя