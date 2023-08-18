Токарев Осип Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Токарев Григорий Федоров
Мать: Токарева Марья
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: не указана
дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1722