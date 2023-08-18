Токарев Осип Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Осип Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Токарев Григорий Федоров

Мать: Токарева Марья

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Токарев Евдоким Осипов

Мать ребёнка: не указана

дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над Воей, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1722
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