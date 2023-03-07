сын Токаревской Степан (Стенка) Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1590
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: Сын Токаревской Карп (Карпунка)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1615
Сын: Токарев Федор (Фетка) Степанов
Мать ребёнка: не указана
дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646