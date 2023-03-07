сын Токаревской Степан (Стенка) Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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сын Токаревской Степан (Стенка) Карпов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1590

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1570 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Сын Токаревской Карп (Карпунка)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1615

Сын: Токарев Федор (Фетка) Степанов

Мать ребёнка: не указана

дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Токаревская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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