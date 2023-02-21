Лепихина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепихина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Лепихин Василий Феодотович

Отец ребёнка: Лепихин Феодот Моисеевич

Сарда, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепихин Яков Феодотович

Отец ребёнка: Лепихин Феодот Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафия Феодотовна

Отец ребёнка: Лепихин Феодот Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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