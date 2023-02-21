Лепихина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лепихин Василий Феодотович
Отец ребёнка: Лепихин Феодот Моисеевич
Сарда, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лепихин Феодот Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафия Феодотовна
Отец ребёнка: Лепихин Феодот Моисеевич
Смерть
Неизвестно