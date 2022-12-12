Лепихин Феодот Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепихин Феодот Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лепихин Моисей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1878

Сын: Лепихин Василий Феодотович

Мать ребёнка: Лепихина ?

Сарда, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепихин Яков Феодотович

Мать ребёнка: Лепихина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафия Феодотовна

Мать ребёнка: Лепихина ?

Смерть
Неизвестно
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