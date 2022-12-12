Лепихин Феодот Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лепихин Моисей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лепихин Василий Феодотович
Мать ребёнка: Лепихина ?
Сарда, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лепихина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафия Феодотовна
Мать ребёнка: Лепихина ?
Смерть
Неизвестно