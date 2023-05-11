Бахтина Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтина Мария Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1907

Дочь: Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Бахтин Андрей Павлович

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.01.1909

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Бахтин Андрей Павлович

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.08.1916

Сын: Бахтин Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Бахтин Андрей Павлович

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно