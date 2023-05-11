Бахтина Мария Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1907
Дочь: Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Бахтин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
09.01.1909
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Бахтин Андрей Павлович
Рождение ребёнка
07.08.1916
Отец ребёнка: Бахтин Андрей Павлович
Смерть
Неизвестно