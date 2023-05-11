Бахтин Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахтин Павел
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.12.1907
Дочь: Таисия Андреевна
Мать ребёнка: Бахтина Мария Моисеевна
Рождение ребёнка
09.01.1909
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Бахтина Мария Моисеевна
Рождение ребёнка
07.08.1916
Мать ребёнка: Бахтина Мария Моисеевна
Военная служба
Неизвестно
уволенный в запас армии ефрейтор из крестьян
Смерть
Неизвестно