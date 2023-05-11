Бахтин Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтин Андрей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтин Павел

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.12.1907

Дочь: Таисия Андреевна

Мать ребёнка: Бахтина Мария Моисеевна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.01.1909

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Бахтина Мария Моисеевна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.08.1916

Сын: Бахтин Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Бахтина Мария Моисеевна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
Неизвестно
уволенный в запас армии ефрейтор из крестьян
Смерть
Неизвестно
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