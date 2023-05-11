Бахтин Леонид Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1916
Отец: Бахтин Андрей Павлович
Мать: Бахтина Мария Моисеевна
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Сталинграда»
Военная служба
С 21.12.1936 по 31.12.1946
Воинское звание капитан
Смерть
Неизвестно