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Бахтин Леонид Андреевич

Место рождения

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

07.08.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1916

Отец: Бахтин Андрей Павлович

Мать: Бахтина Мария Моисеевна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Сталинграда»
Военная служба
С 21.12.1936 по 31.12.1946
Воинское звание капитан
Смерть
Неизвестно

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