Лукинских Яков Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Лукинских Терентий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Лукинских Агафья Кирилловна
Бракосочетание
До 1741
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Лукинских Агафья Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Лукинских Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Лукинских Агафья Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Федосия Яковлевна
Мать ребёнка: Лукинских Агафья Кирилловна
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно