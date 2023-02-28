Лукинских Яков Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукинских Яков Терентьевич

Лукинских Яков Терентьевич

avatar

Место рождения

Юршевский починок, Вельский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Лукинских Терентий Иванович

Мать: не указана

Юршевский починок, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Лукинских Агафья Кирилловна

Бракосочетание
До 1741

Жена: Лукинских Агафья Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Лукинских Агафья Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Лукинских Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Лукинских Агафья Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Федосия Яковлевна

Мать ребёнка: Лукинских Агафья Кирилловна

Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close