Лукинских Терентий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: Лукинских Иван Филиппович
Мать: не указана
Место жительства
1719
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Лукинских Яков Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Лукинских Василий Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно