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Лукинских Терентий Иванович

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Место рождения

Юршевский починок, Вельский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1667 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: Лукинских Иван Филиппович

Мать: не указана

Юршевский починок, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1719
Юршевский починок, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Лукинских Яков Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Юршевский починок, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Лукинских Василий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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