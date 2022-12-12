Лукинских Агафья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Лукинских Яков Терентьевич
Бракосочетание
До 1741
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Лукинских Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Лукинских Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Лукинских Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Федосия Яковлевна
Отец ребёнка: Лукинских Яков Терентьевич
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно