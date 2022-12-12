Лукинских Агафья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинских Агафья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Лукинских Яков Терентьевич

Бракосочетание
До 1741

Муж: Лукинских Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Лукинских Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Лукинских Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Лукинских Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Федосия Яковлевна

Отец ребёнка: Лукинских Яков Терентьевич

Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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