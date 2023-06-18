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Винокуров Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: Винокуров Михаил Исаакиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1903 ст.

Дочь: Винокурова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Винокурова Евдокия Федоровна

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.05.1904 ст.

Дочь: Винокурова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Винокурова Евдокия Федоровна

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.11.1915 ст.

Дочь: Винокурова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Винокурова Евдокия Федоровна

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Винокурова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Винокурова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно