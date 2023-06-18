Винокуров Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: Винокуров Михаил Исаакиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1903 ст.
Дочь: Винокурова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Винокурова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
26.05.1904 ст.
Дочь: Винокурова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Винокурова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
05.11.1915 ст.
Дочь: Винокурова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Винокурова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Винокурова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Винокурова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно