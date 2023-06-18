Винокурова Варвара Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова Варвара Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1865 ст.

Сын: Винокуров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.02.1867 ст.

Дочь: Винокурова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.04.1869 ст.

Дочь: Винокурова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.03.1871 ст.

Дочь: Винокурова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.02.1875 ст.

Сын: Винокуров Федор Михайлович

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Дочь: Сорокина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.04.1880 ст.

Сын: Винокуров Яков Михайлович

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Винокуров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич

Рождение ребёнка
01.03.1885 ст.

Дочь: Винокурова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.11.1887 ст.

Дочь: Винокурова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Михаил Исаакиевич

Смерть
Неизвестно
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