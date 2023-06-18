Винокурова Варвара Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Винокуров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич
Дочь: Винокурова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич
Дочь: Винокурова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич
Дочь: Винокурова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич
Сын: Винокуров Федор Михайлович
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич
Дочь: Сорокина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич
Сын: Винокуров Яков Михайлович
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич
Сын: Винокуров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич
Дочь: Винокурова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич
Дочь: Винокурова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Винокуров Михаил Исаакиевич