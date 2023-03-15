Дубенскова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубенскова ?

Дубенскова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубенсков Федор

Отец ребёнка: Дубенсков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубенсков Петр

Отец ребёнка: Дубенсков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубенсков Михаил

Смерть
Неизвестно