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Пылинский Трифон Михайлов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: Пылинская Анна Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пылинский Павел Трифонов

Мать ребёнка: Пылинская Матрона Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагея Трифонова

Мать ребёнка: Пылинская Матрона Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Трифонова

Мать ребёнка: Пылинская Матрона Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пылинский Константин Трифонов

Мать ребёнка: Пылинская Матрона Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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