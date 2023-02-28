Пылинский Трифон Михайлов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: Пылинская Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Пылинская Матрона Григорьева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагея Трифонова
Мать ребёнка: Пылинская Матрона Григорьева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Трифонова
Мать ребёнка: Пылинская Матрона Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пылинский Константин Трифонов
Мать ребёнка: Пылинская Матрона Григорьева
Смерть
Неизвестно