Галанина (Чуркина) Анна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галанина (Чуркина) Анна Филиппова

Место рождения

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

17.07.1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1770

Отец: Чуркин Филипп Отст. Драгун Р.Плосского Андреев

Мать: Чуркина Ксения Никифорова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
записано у отставного Ефима Чуркина дочь А..
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Миронова Анисья Алексеева

Отец ребёнка: Галанин Алексей Казак Р.Бишкульского Осипов

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Галанин Алексей Казак Р.Бишкульского Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галанин Алексей Казак Р.Бишкульского Осипов

Смерть
Неизвестно
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