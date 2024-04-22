Галанина (Чуркина) Анна Филиппова
Место рождения
Дата рождения17.07.1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1770
записано у отставного Ефима Чуркина дочь А..
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Миронова Анисья Алексеева
Отец ребёнка: Галанин Алексей Казак Р.Бишкульского Осипов
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Галанин Алексей Казак Р.Бишкульского Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно