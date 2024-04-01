Чуркина Ксения Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.03.1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Лаврентий Крестьянин
Отец ребёнка: Чуркин Филипп Отст. Драгун Р.Плосского Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чюркин ?
Отец ребёнка: Чуркин Филипп Отст. Драгун Р.Плосского Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1753
Рождение ребёнка
Около 1759
Рождение ребёнка
17.07.1770
Дочь: Галанина (Чуркина) Анна Филиппова
Отец ребёнка: Чуркин Филипп Отст. Драгун Р.Плосского Андреев
записано у отставного Ефима Чуркина дочь А..
Смерть
13.03.1775
50+ лет