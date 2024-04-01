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Чуркина Ксения Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.03.1775

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Лаврентий Крестьянин

Отец ребёнка: Чуркин Филипп Отст. Драгун Р.Плосского Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чюркин ?

Отец ребёнка: Чуркин Филипп Отст. Драгун Р.Плосского Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуркин Филипп Отст. Драгун Р.Плосского Андреев

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Богунова (Чуркина) Варвара Никифорова (Филипова?)

Отец ребёнка: Чуркин Филипп Отст. Драгун Р.Плосского Андреев

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Чуркин Макар Крест. Р. Плосского Филипов

Отец ребёнка: Чуркин Филипп Отст. Драгун Р.Плосского Андреев

Рождение ребёнка
17.07.1770

Дочь: Галанина (Чуркина) Анна Филиппова

Отец ребёнка: Чуркин Филипп Отст. Драгун Р.Плосского Андреев

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
записано у отставного Ефима Чуркина дочь А..
Смерть
13.03.1775
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
50+ лет

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