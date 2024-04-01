Миронова (Галанина) Анисья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти06.05.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Бракосочетание
24.01.1818
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 20. Ж. 20
Рождение ребёнка
19.05.1829
Сын: Миронов Алексей Казак Кр. Полуденной Иванов
Отец ребёнка: Миронов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
20.03.1832
Сын: Миронов Яков Дарья Иванов
Отец ребёнка: Миронов Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмачева Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Миронов Иван Михайлов
Смерть
06.05.1842
44 года, чахотка