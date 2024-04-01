Миронова (Галанина) Анисья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Галанина) Анисья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

06.05.1842

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Галанин Алексей Казак Р.Бишкульского Осипов

Мать: Галанина Анна Филиппова

Бракосочетание
24.01.1818

Муж: Миронов Иван Михайлов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 20. Ж. 20
Рождение ребёнка
19.05.1829

Сын: Миронов Алексей Казак Кр. Полуденной Иванов

Отец ребёнка: Миронов Иван Михайлов

Рождение ребёнка
20.03.1832

Сын: Миронов Яков Дарья Иванов

Отец ребёнка: Миронов Иван Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачева Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Миронов Иван Михайлов

Смерть
06.05.1842
44 года, чахотка
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