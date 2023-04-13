Лыман Куприян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Анна Куприяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Кондратенко Мария Куприяновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Белый Колодец, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно