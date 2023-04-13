Лыман Куприян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыман Куприян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Анна Куприяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Лыман Федор Куприянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Кондратенко Мария Куприяновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Белый Колодец, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно