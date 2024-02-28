- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1308Белый Колодезь, с. вл.при колодце Белом.1528165499498Церковь православная 1. Заводов 2: сахарный и овчарный.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Волчанский уезд
Сл. Белый Колодезь, Новоалександровка и д. Веринная19Ник. Ант. Скалон829162276
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
226. Белый Колодезь, слобода бывшая владельческая, дворов 250, жителей 1253, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, школа, больница, 2 по Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Белый Колодезь
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-23777Білий Колодязьселище міського типуцентр селищної радир-н ВовчанськийБілоколодязька селищна рада