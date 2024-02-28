посёлок городского типа Белый Колодезь, посёлок городского типа Белый Колодезь, Харківська область (на 2018) — Familio

Белый Колодезь

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Волчанский уезд
1308Белый Колодезь, с. вл.при колодце Белом.1528165499498Церковь православная 1. Заводов 2: сахарный и овчарный.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Волчанский уезд
Сл. Белый Колодезь, Новоалександровка и д. Веринная19Ник. Ант. Скалон829162276

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Волчанский уезд, Белоколодяжская волость
226. Белый Колодезь, слобода бывшая владельческая, дворов 250, жителей 1253, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, школа, больница, 2 по Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Волчанский уезд
слобода Белый Колодезь

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-23777Білий Колодязьселище міського типуцентр селищної радир-н ВовчанськийБілоколодязька селищна рада
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