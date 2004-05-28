Татарников Сергей Михайлович
Место рожденияРФ, Иркутска область, Тулунский район, пос. Малый Кокучей
Дата рождения22.09.1966
Дата смерти28.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1966
РФ, Иркутска область, Тулунский район, пос. Малый Кокучей
Рождение ребёнка
06.09.1992
Дочь: Татарникова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Улькан, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
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Смерть
28.05.2004
Чита, город Чита, Забайкальский край