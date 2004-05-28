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Татарников Сергей Михайлович

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Место рождения

РФ, Иркутска область, Тулунский район, пос. Малый Кокучей

Дата рождения

22.09.1966

Дата смерти

28.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1966

Отец: Татарников Михаил Сергеевич

Мать: Парамонова Раиса Ивановна

РФ, Иркутска область, Тулунский район, пос. Малый Кокучей
Рождение ребёнка
06.09.1992

Дочь: Татарникова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Улькан, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Смерть
28.05.2004
Чита, город Чита, Забайкальский край
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