Парамонова Раиса Ивановна
Место рожденияРФ, Иркутска область, Тулунский район ( предположительно)
Дата рождения07.10.1939
Дата смерти18.04.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
РФ, Иркутска область, Тулунский район ( предположительно)
Рождение ребёнка
24.06.1960
Дочь: Петрова Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Татарников Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Около 1963
РФ, Иркутска область, Тулунский район, (предположительно пос.Малый Кокучей или с.Никитаево)
ФИО после бракосочетания Татарникова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1966
Сын: Татарников Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Татарников Михаил Сергеевич
РФ, Иркутска область, Тулунский район, пос. Малый Кокучей
Смерть
18.04.2017
Чита, город Чита, Забайкальский край