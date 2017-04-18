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Парамонова Раиса Ивановна

Место рождения

РФ, Иркутска область, Тулунский район ( предположительно)

Дата рождения

07.10.1939

Дата смерти

18.04.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
07.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

РФ, Иркутска область, Тулунский район ( предположительно)
Рождение ребёнка
24.06.1960

Дочь: Петрова Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татарников Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Около 1963

Муж: Татарников Михаил Сергеевич

РФ, Иркутска область, Тулунский район, (предположительно пос.Малый Кокучей или с.Никитаево)
ФИО после бракосочетания Татарникова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1966

Сын: Татарников Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Татарников Михаил Сергеевич

РФ, Иркутска область, Тулунский район, пос. Малый Кокучей
Смерть
18.04.2017
Чита, город Чита, Забайкальский край
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