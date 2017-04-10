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Татарников Михаил Сергеевич

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Место рождения

РФ, Иркутская область , Тулунский район (предположительно)

Дата рождения

14.10.1936

Дата смерти

10.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

РФ, Иркутская область , Тулунский район (предположительно)
Рождение ребёнка
12.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парамонова Раиса Ивановна

Бракосочетание
Около 1963

Жена: Парамонова Раиса Ивановна

РФ, Иркутска область, Тулунский район, (предположительно пос.Малый Кокучей или с.Никитаево)
ФИО после бракосочетания Татарникова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1966

Сын: Татарников Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Парамонова Раиса Ивановна

РФ, Иркутска область, Тулунский район, пос. Малый Кокучей
Смерть
10.04.2017
Чита, город Чита, Забайкальский край
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