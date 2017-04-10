Татарников Михаил Сергеевич
Место рожденияРФ, Иркутская область , Тулунский район (предположительно)
Дата рождения14.10.1936
Дата смерти10.04.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
РФ, Иркутская область , Тулунский район (предположительно)
Рождение ребёнка
12.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парамонова Раиса Ивановна
Бракосочетание
Около 1963
РФ, Иркутска область, Тулунский район, (предположительно пос.Малый Кокучей или с.Никитаево)
ФИО после бракосочетания Татарникова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1966
Сын: Татарников Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Парамонова Раиса Ивановна
РФ, Иркутска область, Тулунский район, пос. Малый Кокучей
Смерть
10.04.2017
Чита, город Чита, Забайкальский край