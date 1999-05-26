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Игнатенко Кристина Сергеевна
Игнатенко Кристина Сергеевна
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Место рождения
Липецк
, город Липецк, Липецкая область
Дата рождения
26.05.1999
Пол
Женский
Отец
Игнатенко Сергей Васильевич
1970 г.р.
Мать
Игнатенко (Авдонина) Елена Валерьевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1999
Отец:
Игнатенко Сергей Васильевич
Мать:
Игнатенко Елена Валерьевна
Липецк
, город Липецк, Липецкая область
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