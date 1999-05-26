Игнатенко Кристина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко Кристина Сергеевна

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Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

26.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1999

Отец: Игнатенко Сергей Васильевич

Мать: Игнатенко Елена Валерьевна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
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