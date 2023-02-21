Игнатенко Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1970
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1995
Дочь: Игнатенко Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Игнатенко Елена Валерьевна
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
26.05.1999
Дочь: Игнатенко Кристина Сергеевна
Мать ребёнка: Игнатенко Елена Валерьевна
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Анива, Анивский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно