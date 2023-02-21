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Игнатенко Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1995

Дочь: Игнатенко Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Игнатенко Елена Валерьевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
26.05.1999

Дочь: Игнатенко Кристина Сергеевна

Мать ребёнка: Игнатенко Елена Валерьевна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатенко Елена Валерьевна

Анива, Анивский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно
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