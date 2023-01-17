Игнатенко (Авдонина) Елена Валерьевна
Место рождения
Дата рождения22.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1976
Рождение ребёнка
14.01.1995
Дочь: Игнатенко Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Игнатенко Сергей Васильевич
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
26.05.1999
Дочь: Игнатенко Кристина Сергеевна
Отец ребёнка: Игнатенко Сергей Васильевич
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно