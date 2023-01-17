Игнатенко (Авдонина) Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко (Авдонина) Елена Валерьевна

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Место рождения

Анива, Анивский, Сахалинская область

Дата рождения

22.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1976

Отец: Авдонин Валерий Васильевич

Мать: Авдонина Галина Ивановна

Анива, Анивский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
14.01.1995

Дочь: Игнатенко Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Игнатенко Сергей Васильевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
26.05.1999

Дочь: Игнатенко Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: Игнатенко Сергей Васильевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенко Сергей Васильевич

Анива, Анивский, Сахалинская область
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