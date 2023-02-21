Головизнина (Решетникова) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина (Решетникова) Васса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Головизнин Егор Сименович

Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Головизнин Емельян Сименович

Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Головизнин Дмитрий Миронович

Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина Мироновна

Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Федосья Мироновна

Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Головизнин Сергей Сименович

Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Ирина Мироновна

Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марья Мироновна

Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Головизнин Иван Миронович

Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Головизнин Николай Миронович

Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович

Смерть
Неизвестно
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