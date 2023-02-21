Головизнина (Решетникова) Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Головизнин Егор Сименович
Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Головизнин Емельян Сименович
Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Головизнин Дмитрий Миронович
Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина Мироновна
Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Федосья Мироновна
Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Головизнин Сергей Сименович
Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Ирина Мироновна
Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марья Мироновна
Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Головизнин Иван Миронович
Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Головизнин Николай Миронович
Отец ребёнка: Головизнин Мирон Сименович
Смерть
Неизвестно