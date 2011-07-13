Герасимова (Кордюкова) Таисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Кордюкова) Таисия Петровна

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Место рождения

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

23.05.1920

Дата смерти

13.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1920

Отец: Кордюков Петр Иванович

Мать: Кордюкова Анна Ивановна

Душоново, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
28.11.1939

Муж: Герасимов Николай Петрович

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1941

Дочь: Акиндинова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Герасимов Николай Петрович

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1944

Дочь: Хоцевич Нина Николаевна

Отец ребёнка: Герасимов Николай Петрович

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.1948

Дочь: Ряховская Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Герасимов Николай Петрович

Трубино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
05.12.1981

Муж: Макаров Максим Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.07.2011
Фрязино, Фрязино, Московская область
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