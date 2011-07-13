Герасимова (Кордюкова) Таисия Петровна
Место рождения
Дата рождения23.05.1920
Дата смерти13.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1920
Отец: Кордюков Петр Иванович
Мать: Кордюкова Анна Ивановна
Бракосочетание
28.11.1939
Рождение ребёнка
09.01.1941
Дочь: Акиндинова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Герасимов Николай Петрович
Рождение ребёнка
08.05.1944
Дочь: Хоцевич Нина Николаевна
Отец ребёнка: Герасимов Николай Петрович
Рождение ребёнка
18.10.1948
Дочь: Ряховская Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Герасимов Николай Петрович
Бракосочетание
05.12.1981
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.07.2011
Фрязино, Фрязино, Московская область