Елисей (Емельян) Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисей (Емельян) Никитин

Елисей (Емельян) Никитин

avatar

Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: Никита Никитин

Мать: Евдокия Максимова

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1802

Жена: Ефимия Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.12.1807

Сын: Савва Емельянов

Мать ребёнка: Ефимия Трофимова

д.Титовская
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close