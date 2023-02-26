Елисей (Емельян) Никитин
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: Никита Никитин
Мать: Евдокия Максимова
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1802
Жена: Ефимия Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.12.1807
Сын: Савва Емельянов
Мать ребёнка: Ефимия Трофимова
д.Титовская
Смерть
Неизвестно