Ефимия Трофимова
Место рожденияд.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Трофим Акимов
Мать: ?
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1802
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.12.1807
Сын: Савва Емельянов
Отец ребёнка: Елисей (Емельян) Никитин
д.Титовская
Смерть
Неизвестно