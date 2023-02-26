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Ефимия Трофимова

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Место рождения

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1775 г.р.

Мать

Муж

До 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Трофим Акимов

Мать: ?

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1802

Муж: Елисей (Емельян) Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.12.1807

Сын: Савва Емельянов

Отец ребёнка: Елисей (Емельян) Никитин

д.Титовская
Смерть
Неизвестно
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