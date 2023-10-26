Лобаева Евдокия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
23.01.1886
Отец ребёнка: Лобаев Григорий Данилов
Источник: ГБУ "ОГАОО" (Объединенный государственный архив Оренбургской области), фонд №173 (Оренбургская духовная консистория г. Оренбург Оренбургская губерния 1800-1918 гг.), опись №16, дело №594 (Ме... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1895
Отец ребёнка: Лобаев Григорий Данилов
Смерть
Неизвестно