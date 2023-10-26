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Лобаев Григорий Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобаев Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1886

Сын: Лобаев Гавриил Григорьев

Мать ребёнка: Лобаева Евдокия Трофимова

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Источник: ГБУ "ОГАОО" (Объединенный государственный архив Оренбургской области), фонд №173 (Оренбургская духовная консистория г. Оренбург Оренбургская губерния 1800-1918 гг.), опись №16, дело №594 (Ме... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1895

Сын: Лобаев Василий Григорьев

Мать ребёнка: Лобаева Евдокия Трофимова

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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