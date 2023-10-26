Лобаев Григорий Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобаев Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1886
Мать ребёнка: Лобаева Евдокия Трофимова
Источник: ГБУ "ОГАОО" (Объединенный государственный архив Оренбургской области), фонд №173 (Оренбургская духовная консистория г. Оренбург Оренбургская губерния 1800-1918 гг.), опись №16, дело №594 (Ме... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1895
Мать ребёнка: Лобаева Евдокия Трофимова
Смерть
Неизвестно