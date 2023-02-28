Карелина (Баландина) Ефросинья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения08.10.1907
Дата смерти07.10.1974
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1907
Рождение ребёнка
04.02.1932
Сын: Карелин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Карелин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
26.07.1935
Дочь: Климина Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Карелин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
22.07.1940
Дочь: Карелина Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Карелин Сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.1974