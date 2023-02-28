Карелина (Баландина) Ефросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина (Баландина) Ефросинья Яковлевна

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Место рождения

Ишинбет

Дата рождения

08.10.1907

Дата смерти

07.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1907

Отец: Баландин Яков Савватеевич

Мать: Баландина Агрофена Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
04.02.1932

Сын: Карелин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Карелин Сергей Степанович

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.07.1935

Дочь: Климина Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Карелин Сергей Степанович

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.07.1940

Дочь: Карелина Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Карелин Сергей Степанович

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карелин Сергей Степанович

Смерть
07.10.1974
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