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Карелин Сергей Степанович

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Место рождения

Либо г.Аша Челябинской области, либо д.Шанбет ( Ишинбет) Нуримановского района республики Башкортостан

Дата рождения

1906

Дата смерти

05.08.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Карелин Степан Николаевич

Мать: Карелина Мария

Либо г.Аша Челябинской области, либо д.Шанбет ( Ишинбет) Нуримановского района республики Башкортостан
Место жительства
1917
Место жительства
1917
Рождение ребёнка
04.02.1932

Сын: Карелин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Карелина Ефросинья Яковлевна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.07.1935

Дочь: Климина Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Карелина Ефросинья Яковлевна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.07.1940

Дочь: Карелина Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Карелина Ефросинья Яковлевна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карелина Ефросинья Яковлевна

Смерть
05.08.1945
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