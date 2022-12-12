Карелин Сергей Степанович
Место рожденияЛибо г.Аша Челябинской области, либо д.Шанбет ( Ишинбет) Нуримановского района республики Башкортостан
Дата рождения1906
Дата смерти05.08.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Карелин Степан Николаевич
Мать: Карелина Мария
Либо г.Аша Челябинской области, либо д.Шанбет ( Ишинбет) Нуримановского района республики Башкортостан
Место жительства
1917
Место жительства
1917
Рождение ребёнка
04.02.1932
Сын: Карелин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Карелина Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
26.07.1935
Дочь: Климина Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Карелина Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
22.07.1940
Дочь: Карелина Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Карелина Ефросинья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1945