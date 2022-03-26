Карелин Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1932
Дата смерти26.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1932
Бракосочетание
16.07.1954
Жена: Карелина Вера Андреевна
Рождение ребёнка
03.05.1955
Дочь: Клюкина Людмила Александровна
Мать ребёнка: Карелина Вера Андреевна
село Астраханка, Первомайского района, Целиноградской области
Рождение ребёнка
05.12.1956
Сын: Карелин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Карелина Вера Андреевна
Казахстан г. Целиноград, Астраханский р-он, село Первомайка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карелина Вера Андреевна
Смерть
26.03.2022