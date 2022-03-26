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Карелин Александр Сергеевич

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Место рождения

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

04.02.1932

Дата смерти

26.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1932

Отец: Карелин Сергей Степанович

Мать: Карелина Ефросинья Яковлевна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
16.07.1954

Жена: Карелина Вера Андреевна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.05.1955

Дочь: Клюкина Людмила Александровна

Мать ребёнка: Карелина Вера Андреевна

село Астраханка, Первомайского района, Целиноградской области
Рождение ребёнка
05.12.1956

Сын: Карелин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Карелина Вера Андреевна

Казахстан г. Целиноград, Астраханский р-он, село Первомайка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карелина Вера Андреевна

Смерть
26.03.2022
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