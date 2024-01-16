Колосов Иван Логгинович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Колосов Логгин Данилович
Мать: Колосова Марфа Ефимовна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Улита Ивановна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Андрониковна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Андрониковна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Андрониковна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Андрониковна
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно