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Колосов Иван Логгинович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Колосов Логгин Данилович

Мать: Колосова Марфа Ефимовна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Улита Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Андрониковна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Андрониковна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1904

Сын: Колосов Василий Иванович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Андрониковна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1907

Сын: Колосов Андриян Иванович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Андрониковна

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Евдокия Андрониковна

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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