Колосова Марфа Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фёкла Логиновна (Логгиновна)
Отец ребёнка: Колосов Логгин Данилович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Голыгина Феоктиста Логгиновна
Отец ребёнка: Колосов Логгин Данилович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Колосов Логгин Данилович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно