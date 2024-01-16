Колосова Евдокия Андрониковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Улита Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Логгинович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Логгинович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Колосов Иван Логгинович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Колосов Иван Логгинович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно