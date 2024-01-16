Колосова Евдокия Андрониковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Евдокия Андрониковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Улита Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Логгинович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Логгинович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1904

Сын: Колосов Василий Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Логгинович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1907

Сын: Колосов Андриян Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Логгинович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван Логгинович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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