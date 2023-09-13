Тишкин Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
06.09.1951
Дочь: Тишкина Галина Федоровна
Мать ребёнка: Морозова Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: Морозова Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Тишкин Геннадий Федорович
Мать ребёнка: Морозова Зинаида Яковлевна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Тишкин Владимир Федорович
Мать ребёнка: Морозова Зинаида Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994