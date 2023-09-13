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Тишкин Федор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Тишкин Семен Федорович

Мать: Кузьмина Александра Павловна

Рождение ребёнка
06.09.1951

Дочь: Тишкина Галина Федоровна

Мать ребёнка: Морозова Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Тишкин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Морозова Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Тишкин Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Морозова Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Тишкин Владимир Федорович

Мать ребёнка: Морозова Зинаида Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Зинаида Яковлевна

Смерть
1994
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