Тишкина Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1951
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1951
Отец: Тишкин Федор Семенович
Рождение ребёнка
11.11.1971
Сын: Кузьмин Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.12.1976
Сын: Кузьмин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.08.1984
Дочь: Кузьмина Елена Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.06.1989
Дочь: Кузьмина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Роман Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан