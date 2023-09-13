Тишкина Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкина Галина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1951

Отец: Тишкин Федор Семенович

Мать: Морозова Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
11.11.1971

Сын: Кузьмин Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.12.1976

Сын: Кузьмин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.08.1984

Дочь: Кузьмина Елена Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.06.1989

Дочь: Кузьмина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Роман Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

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