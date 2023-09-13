Кузьмина Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1909
Дата смерти24.03.1994
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1909
Рождение ребёнка
1928
Сын: Тишкин Константин Семенович
Отец ребёнка: Тишкин Семен Федорович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Тишкин Семен Федорович
Рождение ребёнка
15.04.1932
Сын: Тишкин Владимир Семенович
Отец ребёнка: Тишкин Семен Федорович
Рождение ребёнка
18.03.1947
Дочь: Тишкина Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Тишкин Семен Федорович
Смерть
24.03.1994