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Кузьмина Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1909

Дата смерти

24.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1909

Отец: Кузьмин Павел Федорович

Мать: Кузьмина Анастасия Илларионовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Тишкин Константин Семенович

Отец ребёнка: Тишкин Семен Федорович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Тишкин Федор Семенович

Отец ребёнка: Тишкин Семен Федорович

Рождение ребёнка
15.04.1932

Сын: Тишкин Владимир Семенович

Отец ребёнка: Тишкин Семен Федорович

Рождение ребёнка
18.03.1947

Дочь: Тишкина Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Тишкин Семен Федорович

Смерть
24.03.1994
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