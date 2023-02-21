Лосева (Артамонова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева (Артамонова) Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1980

Сын: Лосев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Лосев Сергей Олегович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.11.?

Дочь: Лосева Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Лосев Сергей Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Сергей Олегович

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