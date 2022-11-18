Лосева (Артамонова) Светлана Владимировна
женский, родилась 28.07.?
Супруги
Лосев Сергей Олегович12.03.1957 г.р.
Дети
Лосев Михаил Сергеевич06.12.1980 г.р.
Лосева Ирина Сергеевна15.11.? г.р.
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Рождение
28.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.?
Дочь: Лосева Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Лосев Сергей Олегович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1980
Отец ребёнка: Лосев Сергей Олегович
Москва, город федерального значения Москва