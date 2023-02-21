Лосева (Артамонова) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1980
Отец ребёнка: Лосев Сергей Олегович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.11.?
Дочь: Лосева Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Лосев Сергей Олегович
Бракосочетание
Неизвестно