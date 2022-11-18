Лосева (Артамонова) Светлана Владимировна 28.07.? — найти родственников по фамилии на Familio

Лосева (Артамонова) Светлана Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.07.?

Супруги
Лосев Сергей Олегович12.03.1957 г.р.
Дети
Лосев Михаил Сергеевич06.12.1980 г.р.
Лосева Ирина Сергеевна15.11.? г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.?

Дочь: Лосева Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Лосев Сергей Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Сергей Олегович

Рождение ребёнка
06.12.1980

Сын: Лосев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Лосев Сергей Олегович

Москва, город федерального значения Москва

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