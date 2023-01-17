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Лосев Сергей Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1957

Отец: Лосев Олег Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1980

Сын: Лосев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Лосева Светлана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.11.?

Дочь: Лосева Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Лосева Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева Светлана Владимировна

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