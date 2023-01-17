Лосев Сергей Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1957
Отец: Лосев Олег Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1980
Мать ребёнка: Лосева Светлана Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.11.?
Дочь: Лосева Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Лосева Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно