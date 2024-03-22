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Колосов Пётр Ильич

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Колосов Илья Михайлович

Мать: Колосова ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Колосова Параскева Михайловна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Колосов (kolosov) Илья Петрович (Ilya Petrovich)

Мать ребёнка: Колосова Параскева Михайловна

Вологодская обл., Кичменгско-Городецкий р-н, Нижне-Ентальский с/с, д. Бакшеево
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Надеева Павла Петровна

Мать ребёнка: Колосова Параскева Михайловна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Колосов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Колосова Параскева Михайловна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1914

Сын: Колосов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Колосова Параскева Михайловна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Параскева Михайловна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Параскева Михайловна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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