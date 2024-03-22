Колосов Пётр Ильич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Колосов Илья Михайлович
Мать: Колосова ?
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Колосова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1905
Вологодская обл., Кичменгско-Городецкий р-н, Нижне-Ентальский с/с, д. Бакшеево
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Надеева Павла Петровна
Мать ребёнка: Колосова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Колосова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
После 1914
Мать ребёнка: Колосова Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колосова Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно