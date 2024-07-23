Колосов Георгий Петрович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1914
Отец: Колосов Пётр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лия Георгиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности