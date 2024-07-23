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Колосов Георгий Петрович

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

После 1914

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1914

Отец: Колосов Пётр Ильич

Мать: Колосова Параскева Михайловна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лия Георгиевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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