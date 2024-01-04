Надеева (Колосова) Павла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеева (Колосова) Павла Петровна

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Колосов Пётр Ильич

Мать: Колосова Параскева Михайловна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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