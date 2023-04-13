Букина (Ступины) (ПрисенкийОсипова?) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Ступины) (ПрисенкийОсипова?) Александра Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1890

Муж: Букин Константин Евдакимович

Рождение ребёнка
14.11.1890

Сын: Букин Григорий

Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович

Лабазы, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.10.1894

Дочь: Пераскева

Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович

Лабазы, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.12.1896

Дочь: Соколова Евгения

Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович

Лабазы, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1900

Дочь: Елизарова Анна

Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович

Лабазы, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.10.1901

Сын: Букин Петр

Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович

Лабазы, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1903

Дочь: Бартенёва Мария Константиновна

Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович

Лабазы, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович

Лабазы, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букин Константин

Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно