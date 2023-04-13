Букина (Ступины) (ПрисенкийОсипова?) Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1890
Рождение ребёнка
14.11.1890
Сын: Букин Григорий
Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович
Рождение ребёнка
14.10.1894
Дочь: Пераскева
Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович
Рождение ребёнка
11.12.1896
Дочь: Соколова Евгения
Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович
Рождение ребёнка
01.02.1900
Дочь: Елизарова Анна
Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович
Рождение ребёнка
25.10.1901
Сын: Букин Петр
Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович
Рождение ребёнка
17.03.1903
Дочь: Бартенёва Мария Константиновна
Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович
Рождение ребёнка
26.10.1904
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букин Константин
Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Букин Константин Евдакимович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
Неизвестно