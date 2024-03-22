Лыкова (Чупина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1875
Бракосочетание
01.09.1902
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
16.12.1903
Отец ребёнка: Лыков Василий Дорофеевич
Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно