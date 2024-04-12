Лыков Василий Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Лыков Дорофей
Бракосочетание
01.09.1902
Жена: Лыкова Евдокия Ивановна
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Место жительства
1902
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.12.1903
Мать ребёнка: Лыкова Евдокия Ивановна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно