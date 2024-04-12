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Лыков Василий Дорофеевич

Место рождения

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Лыков Дорофей

Мать: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
01.09.1902

Жена: Лыкова Евдокия Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Место жительства
1902
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.12.1903

Сын: Лыков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Лыкова Евдокия Ивановна

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно
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