Чупин Иван Силивестрович 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чупин Иван Силивестрович

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

20.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Чупин Силиверст

Мать: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина (--) Евгения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупин Никита Иванович

Мать ребёнка: Чупина (--) Евгения Тимофеевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Чупина Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Чупина (--) Евгения Тимофеевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.08.1859

Сын: Чупин Петр Иванович

Мать ребёнка: Чупина (--) Евгения Тимофеевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.04.1863

Дочь: Чупина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Чупина (--) Евгения Тимофеевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.02.1875

Дочь: Лыкова (Чупина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Чупина (--) Евгения Тимофеевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
20.04.1903
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]

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