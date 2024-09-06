Чупин Иван Силивестрович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти20.04.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Чупин Силиверст
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чупина (--) Евгения Тимофеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Чупина Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Чупина (--) Евгения Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.08.1859
Сын: Чупин Петр Иванович
Мать ребёнка: Чупина (--) Евгения Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.04.1863
Дочь: Чупина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Чупина (--) Евгения Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.02.1875
Дочь: Лыкова (Чупина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Чупина (--) Евгения Тимофеевна
Смерть
20.04.1903
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]